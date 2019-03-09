Son Dakika Haberleri: Berlinli Arsa Sahibi, Üç Dinin İbadethanelerini Bir Araya Getirecek Projeden 'Fetö Var' Diyerek...

Berlinli Arsa Sahibi, Üç Dinin İbadethanelerini Bir Araya Getirecek Projeden 'Fetö Var' Diyerek...

1 saat önce

BERLİN'deki Petri Meydanı'nda yapılması planlanan üç dinin ibadethanelerini bir araya getirecek projenin geleceği, arsa sahibinin çekilmesiyle 'belirsiz bir hal aldı.

Berlinli Arsa Sahibi, Üç Dinin İbadethanelerini Bir Araya Getirecek Projeden 'Fetö Var' Diyerek..., System.String[]
BERLİN'deki Petri Meydanı'nda yapılması planlanan üç dinin ibadethanelerini bir araya getirecek projenin geleceği, arsa sahibinin çekilmesiyle 'belirsiz bir hal aldı.' Yerel basında yer alan haberlere göre, arsa sahibi Berlinli girişimci Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdi. Dussmann, "Dinlerarası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratacak bir projeyi destekleyemem" dedi.

MÜSLÜMAN KURULUŞLAR DESTEK VERMEDİ

Berliner Zeitung'da konuyla ilgili yayımlanan haberde, Dussmann'ın Berlin'in bir diyalog alanına ihtiyacı olduğu için başta bu projeye ikna olduğu belirtilirken, projeye Müslüman cemaat ve dini grupların destek vermediği, sadece 'Gülen grubunun' katılmasının projeyle ilgili şüphe yarattığı ifade edildi. Haberde FETÖ'nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından dışlandığı vurgulanırken, bu grubun 2016'da Türkiye'deki darbe girişimine katıldığından şüphelenildiği belirtildi.

8 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANDI

SPD'li Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller'in mütevelli heyeti başkanı olduğu projenin inşaat hazırlıkları ocakta başlamıştı. 43,5 milyon Euro'ya mal olması beklenen inşaat için şimdiye kadar 8,5 milyon Euro bağış toplandı. Hayata geçirilmesi durumunda projeye Federal Hükümetin de maddi destek vermesi planlanıyordu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:50 

Türkiye, Berlin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlinli Arsa Sahibi, Üç Dinin İbadethanelerini Bir Araya Getirecek Projeden 'Fetö Var' Diyerek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]