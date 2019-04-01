Son Dakika Haberleri: Berlinli Müzisyen, Sazın Filmi Çekti

Berlinli Müzisyen, Sazın Filmi Çekti

35 dakika önce

İSTANBUL Film Festivali'ne davet alan film, dünya prömiyerini de İstanbul'da yapacak.

Berlinli Müzisyen, Sazın Filmi Çekti, System.String[]
İSTANBUL Film Festivali'ne davet alan film, dünya prömiyerini de İstanbul'da yapacak. Film festival çerçevesinde 5 Nisan'da gösterilecek. Alman ve Fransız sanatçıların projesi olan filmin çekimleri Berlin'de başladı. Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, İstanbul, Sivas, Tunceli, Erzurum, Gürcistan ve İran'da devam etti. Çekimler, Horosan'da tamamlandı.

Filmde, 12 ayrı dilin konuşulduğunu söyleyen Nachtmanova, "Ben sazı Berlin'de cemevinde tanıdım. Sazın kökenlerini araştırmak için Berlin'de başlayan maceramız Horosan'a kadar uzadı. 'Saz' gönlün anahtarı müziğin gücünü ele alan uzun bir seyahatin öyküsü ve etkileyici bir yol filmi oldu. Bizi bir arada tutan özel bir şeyin hikayesini anlatan ferahlatıcı bir film olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Saz', İstanbul'daki gösteriminden sonra Berlin'de 11 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Türkçe ve Almanca olmak üzere iki gösterim gerçekleşecek. Radialsystem'deki Türkçe gösterim saat 18.00'de, Almanca gösterim ise saat 20.30'da olacak. 14 Nisan'da ise Arte televizyonu filmi gösterecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:16 

Film Festivali, Berlin, İstanbul, Güncel
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