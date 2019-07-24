Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü
15 dakika önce
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı
İtalya
'da eski Başbakan Silvio Berlusconi
aleyhine açılan yolsuzluk davası düştü.
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:22
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