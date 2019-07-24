Son Dakika Haberleri: Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü
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Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü

15 dakika önce

Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı

Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü, System.String[]
İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi aleyhine açılan yolsuzluk davası düştü.

Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı.
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Silvio Berlusconi, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:22 
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