Berlusconi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Korona virüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki politikacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Berlusconi'nin dün gece saatlerinde Milano'daki San Raffale Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Forza İtalya Partisi, Berlusconi'nin durumunda değişiklik olmadığını yalnızca detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA
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