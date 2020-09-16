Bermuda'yı Teddy tropik fırtınasının vurması bekleniyor - Son Dakika

Teddy tropik fırtınasının kategori 4 seviyesinde kasırgaya dönüşerek Bermuda adalarını vurması bekleniyor.

Teddy tropik fırtınasının kasırgaya dönüşerek Bermuda adalarını vurması bekleniyor. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Teddy tropik fırtınasının Atlantik okyanusunun merkezinde bulunan Küçük Antiller'e bin 609 metre uzaklıkta olduğunu ve önümüzdeki günlerde kategori 4 seviyesinde kasırgaya dönüşerek Bermuda adalarını vuracağını bildirildi. NHC, Teddy tropik fırtınasının saatte 65 kilometre hızla ilerlediğini ve Atlantik'in kuzeybatı yönüne doğru ilerlediğini açıkladı.

Atlantik kasırga mevsiminde daha önce Laura kasırgası ABD'de hayatı tehlikeye atarak mal ve can kayıplarına sebep olmuştu. - FLORIDA