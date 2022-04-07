Bern Büyükelçisi Acarsoy, İsviçre'deki Türk STK temsilcilerine iftar verdi - Son Dakika

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği tarafından İsviçre'deki Türk STK temsilcilerine iftar verildi.

Büyükelçi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy'un ev sahipliğindeki iftar programı, Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi.

İftar programı, Bern Merkez Camisi din görevlisi Cevat Aydın'ın okuduğu ezanla başladı.

Konuşmasında Kovid-19 salgını önlemlerinin sona erdiği bir dönemde İsviçre Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmenin sevincini yaşadığını belirten Acarsoy, ramazanın Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Acarsoy, ramazanın rahmet ve ibadet ayı olduğu kadar sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşamasına vesile olduğunu vurgulayarak "Dünya genelinde zor bir dönemden geçmekte olduğumuz ramazan ayının, huzur, hoşgörü ve barış getirmesini, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmamızı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"Biz hep birlikte güçlü Türkiye'yiz"

STK temsilcilerine birlik ve beraberlik mesajı veren Acarsoy, "Farklılıklarımız, farklı görüş ve yaklaşımlarımız olabilir. Ancak önemli olan bu farklıklarımızı vatan sevgisi ortak paydaşında buluşturabilmemizdir. Biz hep birlikte güçlü Türkiye'yiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe de her geçen gün daha da güçleneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İftara Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin ve İsviçre'deki başlıca Türk STK'lerinin başkan ve yöneticileri ile Büyükelçilikte görevli müşavirler ve diplomatlar da katıldı.