Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek - Son Dakika

BURSA'da doğuştan yürüme engelli olan zihinsel ve bedensel engelli Berna Kara'nın (15) ailesi, kızlarının yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini, 150 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan İlkay (38) ve Melek (38) Kara çiftinin kızı epilepsi ve serebral palsi hastası Berna Kara, yürüme engelli dünyaya geldi. Araştırma yapan aile kızları Berna'nın İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat olması durumunda yüzde 80 yürüme yetisini kazanacağını öğrendi. 150 bin TL olan ameliyat ücretini karşılayamayan Kara ailesi, paranın toplanması için İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'nden yardım istedi. Kaymakamlıktan alınan yardım kampanyası izninin ardından Berna'nın ameliyat ücretinin toplanması için banka hesabı açıldı.

'KIZIMIN YÜRÜMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORUM'Kızı Berna'nın doğuştan yürüme engelli olduğunu belirten İlkay Kara, "Birçok hastaneye gittik. Devlet hastanelerinde bu ameliyat yapılmıyor. Biz de İstanbul da özel bir hastaneye gittik. Doktor gördü ve ameliyatı yapacağını söyledi. Ameliyat masrafı 150 bin TL. Ben asgari ücretle mobilya sektöründe işçiyim. Bu ameliyatı ödeyecek param yok. Bu konuda kaymakamlığa başvuru yaptık. Devletimiz sağ olsun bu konuda elinden gelen desteği zaten veriyor. Fakat özel bir hastane olduğu için bu ücretin ödenmesi zor. Kaymakamlık oluruyla kampanya başlatıldı. Ameliyat olması halinde yüzde 80 ila 90 oranında yürür dediler. Tabi işimiz Allah'a kalmış. Kızımın yürümesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.Zihinsel Engelliler Derneği Başkan Vekili Berrin Demiral ise, "Dernek olarak Berna için yardım kampanyası başlattık. Zihinsel ve bedensel engelli kızımız, yürüyebilmesi için bir ameliyat geçirecek. İnegöllüler bu konuda gerekli desteği sağlar diye umuyoruz. Daha önceden de birçok vatandaşımız verilen destekle sağlığına kavuştu. İnşallah başaracağız. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.YARDIM İÇİN BANKA HESABI

Berna'nın ameliyat ücretine destek olmak isteyenler, Vakıfbank İnegöl Şubesi, IBAN: TR480001500158007311811742 numarasına bağış yapabiliyor.