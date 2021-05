Berna Çebi: "Her zaman inandım şampiyonluğa"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Berna Çebi her zaman şampiyonluğa inandığını belirtirken Başkan Ahmet Nur Çebi de zor şartlarda başardıklarını ifade etti.

Süper Lig'in şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Berna Çebi konuşurken, şampiyonluğun çekilen bütün cefalara değdiğini belirterek "Şu anda her şey çok güzel. Ahmet Beşiktaş Başkanlığını çok istiyordu ve istediği şeyi yapmakta kararlıdır. Benim her zaman güvenim tamdı. Şampiyon olunacağına da güveniyordum. Bu işi de yaparsa Ahmet yapardı zaten. Pandemi sürecinde Ahmet evdeydi ama ruhu değildi. Sürekli telefondaydı ve her dakika Beşiktaş diyordu. Bu devreyi de o şekilde atlattı" ifadelerini kullandı.

"Allah'a sığındık çünkü iyi niyetliydik"

Seçim zamanında eşi Berna Çebi'nin şampiyonluk konusunda ilk mesajı veren kişi olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonlukla ilgili ilk mesajı o verdi. Hırslıdır ve bunu gösterdi. Bunu başaran futbolcularımız ve hocamız, hocamızın teknik kadrosu. Ümraniye'de çalışan arkadaşlarımız da var. Biz sadece ortamı hazırladık. Burada hakkı olanların haklarını teslim etmemiz lazım. Camia bizlere değer verdi. İnandık, geldik ve şampiyon olacağız dedik. Bunu ilk ve tek söyleyen bendim. Kimse buna inanmadı. Kolay olmadı. Pandemi dönemi, gelir yok, para yok, ağır borçlar var, ağır yükler vardı. Transfer limitlerinin içinde kalma mecburiyetimiz vardı. Bu nedenle bu şampiyonluk çok kıymetli. Bizim 330 milyon, Fenerbahçe'nin 430, Galatasaray'ın 530 milyon TL limiti vardı. Bu limitlerin içine girdik. Getirdiğimiz futbolculara 'Bu kim' dediler. 'Bu kim' dedikleri arkadaşlar da burada ve gereken cevabı verdi. Biz Allah'a sığındık çünkü iyi niyetliydik. Anadolu takımları çok iyi oynadı. Muhtemelen rekabet daha adil oldu. Lig keyif vermeye başladı. 5 hafta kala kopma gibi bir durum olmadı. Anadolu takımlarıyla da bütçelerimiz daralmaya başladı. Bundan sonra Türkiye Liglerinde herkes bilmeli ki çok tatlı ve güzel rekabetler olacak" ifadelerini kullandı.

"Alkışlayacaklar cümlesini yanlış yere çektiler"

2 kez covid-19'u atlattığını hatırlatan Çebi, "Bu beni çok yordu. 2 kez geçirdim, inşallah 3 olmaz. Allah hastalığa yakalananların da yardımcısı olsun. Yarın federasyon başkanını arayarak rica edeceğim. 19 Mayıs'ta 19.03'te kutlama yapmak istiyoruz. Kutlamalar maalesef pandemi nedeniyle stüdyo ortamında olacak ama hazırlıklarımız var, taraftarlarımızı doyuracağız. Biz hazırlıklarımıza erken başlamıştık. Motorları yine maviliklere süreceğiz" diye konuştu. İhlas Haber Ajansı'na yaptığı "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak" açıklamasıyla ilgili de konuşan Çebi, "Tabii ki alkışlayacaklar derken bir camiayı incitmek istemedim. Galatasaray'ın nasıl bir camia olduğunu da söyledim ama başka yerlere çektiler. Bir spor adamı sporculuktan gelmiş, başka ne yapabilir demiştim ama başka yerlere gitmiş bu" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL