Berna Gözbaşı: "12 Haziran insanların kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: '12 Haziran insanların kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız...' - Son Dakika Spor

Berna Gözbaşı: "12 Haziran insanların kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız..."

11 dakika önce

Berna Gözbaşı AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.

Berna Gözbaşı:

Berna Gözbaşı AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.

Pandemi süreci bitmeden maçların oynanmasına kesin bir şekilde karşı olduklarının altını çizen Gözbaşı, "12 Haziran insanların tokalaşıp, kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız ve hazırız. Aksi takdirde ne futbolcumuzun ne malzemecimizin, ekibimizdeki hiçkimsenin hayatı ile oynamayız. Ancak pandemi süreci bitmeden, sırf lig tamamlansın diye sahaya çıkmak istemiyoruz." diye konuştu.

"Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz"

Futbolu diğer meslek gruplarından ayırarak değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Maçların başladığı tarihte pandemi devam ediyor olursa ve bu süreçte bir kişi bile hayatını kaybedecekse biz maçların oynanması kararının karşısındayız. Burada bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Futbolcular diğer meslek grupları gibi değil. Karşılaşma esnasında ikili mücadeleye giriyorlar, kafa topuna çıkıyorlar, kaleci eldivenine tükürüyor, futbolcu yere tükürüyor, diğeri onun üzerine düşüyor, o top, top toplayıcı çocuğa gidiyor, malzemeciler olayın birebir içerisinde yer alıyor. Teknik direktöründen oyuncusuna, kulüp doktorundan yöneticisine herkes bu riskin içerisinde. Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz."

"Bu ligden düşmeyeceğimize inanıyoruz"

Gözbaşı takımın sahaya çıkmaya hazır ve motivasyonun üst seviyede olduğunu söyledi.

İkinci yarıda alınan sonuçlarla iyi bir çıkış yakaladıklarını ve ligde kalma yolunda ciddi puanlar aldıklarını belirten Gözbaşı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Takımımıza güveniyoruz. Küme düşmeden ligi bitireceğimize inanıyoruz. Futbolcular tedirgin olsa da yakaladıkları çıkışı iyi bir şekilde tamamlayabileceklerini söylüyorlar. Kendilerine güvenleri tam. Ama aileleri ile ilgili kaygıları da yok değil.12 Haziran'dan sonra bir futbolcuda çıkan pozitif test bütün takımının karantinaya alınmasına neden olacak. Bu sürede takımının oynayamayacağı maçlar nasıl tamamlanacak? Bu işi zorlamaya getirmemek gerekiyor. O tarihe kadar pandemi biterse biz hazırız. Bu ligden düşmeyeceğimize inanıyoruz."

Sadece ligleri tamamlamak için sahaya çıkmanın anlamsız olduğunu savunan Gözbaşı, "Taraftar olmadan maçların oynanmasına karşıyız. Normal duruma geldiği zaman maçlar oynanabilir. Belki de 12 Haziran'a kadar pandemi süreci bitecektir. Çünkü vaka sayıları hızlı bir şekilde azalıyor. O zaman zaten bir sorun yok. " ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:13 

YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu "Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Ünlü futbolcu, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti         
13:03
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti         
13:00
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak         
12:59
2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu 2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu         
12:57
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları         
12:48
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı         
12:47
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı         
12:36
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu         
12:22
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor         
12:14
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum         
12:06
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak         
12:03
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi         
12:00
Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı         
11:43
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor         
11:37
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz         
11:14
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi 13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi         
11:13
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun         
11:11
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi         
11:11
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor 396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor         
11:00
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!         
10:54
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:51
Her derde deva Sarıkız, salgın nedeniyle bu sene yalnız ağladı! Her derde deva Sarıkız, salgın nedeniyle bu sene yalnız ağladı!         
10:43
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi         
10:37
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak? Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?         
10:37
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek         
10:26
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak         
10:20
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı         
10:19
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor         
10:15
Ümit Özat'ın Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel         
10:13
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 13:25:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berna Gözbaşı: "12 Haziran insanların kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]