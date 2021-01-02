Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı - Son Dakika

Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı

02.01.2021 14:49
Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılında 3 teknik direktör ile çalıştığı 35 maçta sadece 8 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılında 3 teknik direktör ile çalıştığı 35 maçta sadece 8 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Süper Lig tarihinin ilk kadın kulüp başkanı olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 2020 yılı hiç de iyi geçmedi. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sarı kırmızılı takımı başarıya taşımak için kolları sıvayan Berna Gözbaşı, 2020 yılında 31 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında takımının galibiyetini aradı.

Türk futbol tarihinde Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor ile geçen sezon 6, bu sezon 2 galibiyet olmak üzere toplam 8 kez galibiyet sevinci yaşadı. 8 beraberlik alınırken 15 kez de mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. 3 teknik direktör ile çalışan Berna Gözbaşı'nın başkanlık yaptığı Kayserispor, 2020 yılında oynadığı 31 Süper Lig maçında 33 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar, her iki sezonda da üst turlara ilerlemeyi başaramadı.

Başkan Berna Gözbaşı, Denizlispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Ankaragücü ve Yomraspor maçlarında takımının galibiyetine şahitlik etti.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılı içerisinde 3 teknik direktör ile çalıştı. 2019-2020 futbol sezonunun devre arasında Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'yi göreve getiren Başkan Gözbaşı, bu sezona da Bayram Bektaş ile başladı. Bayram Bektaş ile 6 maç sonrasında yollar ayrıldı ve göreve Samet Aybaba getirildi.

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılı içerisinde oynadığı 31 Süper Lig maçında 78 kez kart gördü. Kayserisporlu futbolcular 70 kez sarı kart görürken 8 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı. - KAYSERİ

Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında kullanıma hazır hale getirmiş olacağız Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mutasyona uğramış virüslü vaka, karantinadaki evinden alınıp yurda götürüldü 3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı
Feribottan nehre düşen aracın içindeki 1'i bebek 9 kişi hayatını kaybetti Feribottan nehre düşen aracın içindeki 1'i bebek 9 kişi hayatını kaybetti         
14:52
Makedon golcü Goran Pandev: Galatasaray'a giderek hata yaptım Makedon golcü Goran Pandev: Galatasaray'a giderek hata yaptım         
14:32
Üstüne kuma gelmesini kabullenemeyen kadın, kocasını bıçakladı Üstüne kuma gelmesini kabullenemeyen kadın, kocasını bıçakladı         
13:56
Sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuğu komşular kurtardı Sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuğu komşular kurtardı         
13:32
Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak         
12:59
Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 15:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Berna Gözbaşı 35 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei