Berna Gözbaşı: "Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz" - Son Dakika

Berna Gözbaşı: "Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz"

12.03.2021 20:08
Berna Gözbaşı:

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de bundan sonra korkulu rüya görmek istemediklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de bundan sonra korkulu rüya görmek istemediklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla nefes aldıklarını belirterek, bundan sonra korkulu rüya görmek istemediklerini söyledi. Gözbaşı, takımda futbolcuların sezon başından beri en yüksek motivasyona ulaştıklarını, futbolcular arasında birlik, beraberlik, kaynaşma, dostluğun sonuçlara da yansımaya başladığını kaydetti. Mücadeleci futbolun devamı halinde beklediklerinden de önce tehlikeli bölgeden uzaklaşabileceklerini anlatan Gözbaşı, "Bu sezon hedefimiz ligde kalmak, iyi bir iskelet ile gelecek sezonun güçlü takımına zemin hazırlamak. Petrecu'nun ayrılmasından sonra futbolcularımız kendilerine verdiğimiz sorumluluğu çok iyi yerine getiriyorlar. Bu hava ile önümüzdeki haftalarda hedeflediğimiz puanları toplayarak artık korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bunu başaracak kadro zenginliğimiz var" dedi.

Berna Gözbaşı, kendisini en fazla mutlu eden konulardan birinin de altyapıdan gelen futbolcuların kazanımı olduğunu ifade ederek, "Onlar oldukça, Kayserispor'a sahip çıkan bu şehrin çocukları bu formayı terlettikçe bir daha sırtımız yere gelmeyecek. Bunun için çalışıyoruz, hem de çok. Özellikle yurt genelinde alt yapımızı zenginleştirecek çalışmalara imza atıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Berna Gözbaşı: Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: 'Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz' - Son Dakika Spor


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