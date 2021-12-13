Berna Gözbaşı: "Bu futbolun sonucu böyle olmamalıydı" - Son Dakika

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçında alınan yenilgi sonrasında açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor da Beşiktaş maçının üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçında ortaya konulan oyunun alınan sonuçla alakasız olduğunu ifade etti. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Gözbaşı, "Bu futbolun sonucu böyle olmamalıydı. Çok üzgünüz ama bu sonucu telafi edecek kadroya, inanca, güce sahibiz. Kimse merak etmesin biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

(İHA)