Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor'da yapımı tamamlanan Recep Mamur Tesisleri düzenlenen tören ile açıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, İM Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün fahri başkanı Recep Mamur, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.



Berna Gözbaşı: "Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum"



Tesisin açılış töreninde konuşan İM Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor kentin en büyük değeridir. Hepimizin sahip çıkması gereken ortak değerdir. Herkes buraya emek verdi. Bizim de gece gündüz çalışmamızın nedeni bu değerli kişiler gibi gelecek nesillere ismimizi bırakmaktır. Kayserispor için çivi çakan herkes bizim için çok değerlidir. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olarak yola çıktık. Kayserispor için çalışıyoruz ama kentin kenetlenmesi şarttır. Bugün burada da bunu görüyorum. Kadınların örgütlenmesine, taraftarın birlikte olmasına, siyasilerin ve yerel yöneticilerin her zaman desteklemesine, kısaca gün takıma destek olma, elini taşın altına koyma günüdür. Geldiğimizde takımın hareket alanı azalmıştı. Gece gündüz çalışarak kafası bizimle olmayan oyuncuların zarar bırakmadan takımdan ayrılmasına çalışarak takımımızın transfer dönemine sağlıklı girmesini sağladık. Kimsenin buraya borç bırakıp gitmemesi için çalıştık. Takımın moral ve motivasyonu bozuktu, her biriyle tek tek konuşarak bunların aidiyet duygularını artırdık. Tesislerimize İSO 9001 kalite yönetim sistemi çalışmalarını başlattık. Şu anda takımımız kampa ulaştı. Hocamız pazartesi günü kampa gelecek. Bu arada da transfer çalışmaları için beni çok arıyorlar. Hepsi devam ediyor, oldukça tek tek açıklayacağım. Çok zor bir yerde değiliz. Ben bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum ama bunu tek başıma yapamam" ifadelerini kullandı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayserispor hepimizin olmazsa olmazıdır. Şu andaki durumuna gönlümüz razı olmuyor, içimize sindiremiyoruz ama yiğit düştüğü yerden kalkar. İnşallah el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, dayanışacağız ve Kayserispor'u en güzel noktaya ulaştırmaya yolunda hep beraber gayret göstereceğiz. Fedakarca çalışan Berna hanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Vefa sadece İslami değil, aynı zamanda insani bir duygu. Kayserili hemşerilerimizin vefa örneği gösterdiği çok fazla yer ve bölge vardır. Biz bugün Recep Mamur başkanımıza şu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerin yalnızca mütevazi bir anısı olarak bu tesislere kendisinin ismini vermiş olacağız. Bu vefa örneğini de bütün diğer sektörlere aynı şekilde örnek göstereceğiz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Kayseri bu konularda devamlı güzellikleriyle, iyilikleriyle, açılışları, temel atmaları ve örnek olma duygusuyla gündeme geliyor. Biz de şehrin hep pozitif yanlarını önde tutmaya çalışan insanlar olarak bundan gurur duyuyoruz. Büyün hikayeler 'Bir varmış, bir yokmuş' ile başlıyor. Sonunda da 'İşte geldik, gidiyoruz. Şen olasın Halep şehri' diye noktalanıyor. Geriye, iyilik yaptıysanız, bir hayır işlediyseniz o kalıyor. Onun dışında hiçbir şey kalmıyor. Kayserispor tarafında yıllarca başkanlık yaptım. En zor işlerden birisi diye biliyorum. Belediye başkanlarına kulüp başkanlığı yasaklanınca Recep başkanımdan rica ettik. Yine borçlu ve harçlı günler... Sıkıntılı bir ortamda üstlendi ve 14 yıl boyunca bu yükü kaldırdı" şeklinde konuştu.



Recep Mamur: "Yapacağımız bir şey olursa koşa koşa geliriz"



14 yıl Kayserispor da başkanlık yapan ve geçen günlerde yapılan genel kurulda Kayserispor Fahri Başkanı Seçilen Recep Mamur da, "Sadece Kayserispor küme düşmüyor, Kayseri şehri küme düşüyor. Ben buna çok üzülüyorum. 14 yıl boyunca dışarından hiç destek almadan burada kendi ürettiklerimizi sattık. İnşallah sizde bu çalışmaları yaparsınız. Bizlerden bir arzunuz olursa koşa koşa yanınızda oluruz. Uzun yıllar ligde en ön sıralarda yer alırdık. Çokta iyi dostluklar edindik, sevdik, sevildik. Çok iyi işlerde yaptık. İnşallah sizler devam ettirirsiniz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından tesisin açılış yapıldı.



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