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Berna Gözbaşı: "Daha büyük hedeflere dolu tribünler ile gidebiliriz" - Son Dakika

Berna Gözbaşı: "Daha büyük hedeflere dolu tribünler ile gidebiliriz"

19.02.2022 21:56

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Giresunspor galibiyetinden ötürü teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak, takıma destek veren taraftara da teşekkür etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Giresunspor galibiyetinden ötürü teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak, takıma destek veren taraftara da teşekkür etti. Başkan Gözbaşı, sonraki maçlar için de taraftara destek çağrısında bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak tribünde takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti. Başkan Gözbaşı, "Hafta içi taraftar grubumuzun başlattığı bizim de destek verdiğimiz 38 puan hedefini belirlemiştik. Buna da Giresunspor maçını kazanarak bugün eriştik. Stada taraftar çekerek birçok yöntem izledik. Süper Lig'de bir takımımız var. Şehir olarak bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyorum. Çabamızla taraftar sayımızı üç katına çıkarsak da bunu yeterli görmüyorum. Daha yüksek hedeflerde olmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunun karşılığı daha büyük taraftar kitlesi olması gerekiyor. Bundan sonraki iç saha maçlarında daha çok taraftar görmeyi arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Berna Gözbaşı: Daha büyük hedeflere dolu tribünler ile gidebiliriz
Berna Gözbaşı: Daha büyük hedeflere dolu tribünler ile gidebiliriz
Berna Gözbaşı: Daha büyük hedeflere dolu tribünler ile gidebiliriz

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Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Giresunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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