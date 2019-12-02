Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu söyleyen Gözbaşı, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı. Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız. İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş'ta bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz" ifadelerini kullandı.



Birçok şeyi gözden geçirmesi gerektiğini de söyleyen Gözbaşı, "Bu saatten sonra çok şey gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" diye konuştu.