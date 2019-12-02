Son Dakika Haberleri: Berna Gözbaşı: "Daha erken kararlar alacağız"
Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: 'Daha erken kararlar alacağız' - Son Dakika Spor

Berna Gözbaşı: "Daha erken kararlar alacağız"

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Berna Gözbaşı:

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu söyleyen Gözbaşı, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı. Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız. İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş'ta bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz" ifadelerini kullandı.


Birçok şeyi gözden geçirmesi gerektiğini de söyleyen Gözbaşı, "Bu saatten sonra çok şey gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" diye konuştu.

Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı
Burak Yılmaz gollere devam ediyor! 2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:49:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berna Gözbaşı: "Daha erken kararlar alacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]