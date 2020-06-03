Berna Gözbaşı: "Futbolu değil, yönetmeyi bilseydik..." - Son Dakika

Berna Gözbaşı: "Futbolu değil, yönetmeyi bilseydik..."

Takımın ligde kalması ya da düşmesi halinde yine görevine devam edeceğini belirten Berna Gözbaşı, "Hiç istemiyoruz ama takım düşerse en kısa dönemde nasıl çıkabiliriz ona bakmalıyız. Kalan 8 haftalık periyotluk dönemde 4 galibiyet 1 beraberliğin bizi düze çıkaracağını düşünüyorum.

Berna Gözbaşı:

Takımın ligde kalması ya da düşmesi halinde yine görevine devam edeceğini belirten Berna Gözbaşı, "Hiç istemiyoruz ama takım düşerse en kısa dönemde nasıl çıkabiliriz ona bakmalıyız. Kalan 8 haftalık periyotluk dönemde 4 galibiyet 1 beraberliğin bizi düze çıkaracağını düşünüyorum. Oyuncularımız motive olmuş durumda.  İnşallah ligde kalmak istiyoruz ama ben geldiğimde takım düşmüş durumdaydı. Mucizeyi gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Bunun dışında eski futbolcularımızdan Enguemo'nun alacağı ve Mensah bonservisi nedeniyle Atletico Madrid transfer yasağı almamız için çalışıyor. Takımın durumu dışında eski borçlarla da uğraşıyoruz" diye konuştu.


"FUTBOLU DEĞİL, YÖNETMEYİ BİLSEYDİK TÜRK FUTBOLU BU DURUMDA OLMAZDI"


Futbolu yönetimine değinen Gözbaşı, "Ben ilk göreve geldiğimde futbolu ne kadar bildiğim tartışıldı. Futbolu bilmeyip, yönetmeyi bilenlerin sayısı çok olsaydı Türk futbolu bu durumda olmazdı. Kalan 8 haftalık dönemde sadece Kayserispor için neler yapılabilir onu konuşmamız lazım. Taraftarlarımızın dualarını bekliyorum" şeklinde konuştu.


"MENSAH VE EMRE İÇİN GELEN TEKLİF YOK"


Emre Demir ve Mensah hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında konuşan Berna Gözbaşı, "Emre Demir ve Mensah'ın adı Beşiktaş ile anılıyormuş ama bize bu zamana kadar gelen bir teklif yok. Konu açılmışken alt yapımızda köklü değişiklikler yaptık. Ekibi değiştirdik ve Kayserispor'un alt yapısını geliştirmek için projelerimiz var" ifadelerini kullandı.


"TESİSLERDE DÜĞÜN YAPABİLİRİZ"


? Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerin salonlarda yapılmasının sıkıntıya girdiğini kaydeden Berna Gözbaşı, "Yönetimimde yer alan asbaşkan ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz düğün işi yapıyor. Ben ona dedim ki 'insanlar düğün yapamıyor. Sosyal mesafeli düğünleri kulübümüzde yapalım' diyorum. Mustafa Tokgöz 'yanlış anlarlar' diyor. Neden yanlış anlasınlar? O nedenle buradan Kayseri halkına düğünlerle ilgili tesislerimizde yer ayıracağımızı ve buradan da kulübümüze bir gelir kapısı oluşturacağımızı söylemek istiyorum" dedi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:04 

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: 'Futbolu değil, yönetmeyi bilseydik...' - Son Dakika Spor
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