Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız - Son Dakika

Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, "Bu yıl geçen sezondan daha farklıyız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin 3'üncü haftasında karşılaşacakları B.B.Erzurumspor maçı öncesi sosyal medya hasabından açıklamalarda bulundu. Berna Gözbaşı açıklamasında, "Lige galibiyetle başladık. Alanyaspor güçlü takım. Ama biz de eksiklerimize rağmen çok iyi mücadele ettik. Kadromuza ve Bayram Bektaş hocaya güveniyoruz. Antrenmanlar keyifli geçiyor. Geçen sezondan çok farklıyız. Önümüzdeki haftalarda çok daha da iyi olacağız. Kravets gelmek istedi, 'gel' dedik. Ama ilk 11 garantisinde ısrar edince anlaşamadık. Tüm takımlar gibi bizim de eksiklerimiz var. Harcama limitimize, kısıtlı bütçemize rağmen, bunları gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Açtırdığımız transfer engel yasakları internet sitemizden yayınlandık. Aldığımız bütün yeni transferlerin bonservisleri bizdedir. Şimdilik kiralık futbolcu almadık" ifadelerine yer verdi.


Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız - Son Dakika Spor

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