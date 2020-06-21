Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz - Son Dakika

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0'lık sonuçla mağlup ettikleri Gençlerbirliği maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" dedi.

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0'lık sonuçla mağlup ettikleri Gençlerbirliği maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" dedi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazanılan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Önlerinde 6 final maçı olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşısında karşısında galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.


Gençlerbirliği, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:36 Kaynak: DHA

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