Berna Gözbaşı: Kaleci Doğan ve Emre Demir'e teklif var

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, D Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programında Emre Bol ve Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Gözbaşı, "Kaleci Doğan ve Emre Demir'e yurtdışından da yurt içinden de gelen teklifler var. Ama ben de bu konuda kararsızım. Doğan'ı bir yıl daha oynatmak isterim" dedi.

SORU: Önümüzdeki yıl artık düşme korkusu yaşamayacağız diyebilir misiniz?

BERNA GÖZBAŞI: Kulübü aldığımızda bitkisel hayattaydı. Yoğun bakıma aldık. Önümüzdeki sezon normal servise çıkmayı planlıyoruz. Ben geldiğimde teknik kadro gitmişti. Oyuncuların sözleşme fesih hakları vardı. U19 takımıyla maçlara çıktık. Zor bir dönemdi bunları toparlamak. Kriz yönetiyorum. İşimiz zor bir sihirli el gelip dokunmayacak. Çok fazla şeyler vaat etmek istemiyorum. Çünkü şartlarımız belli. SORU: Nasıl bir sezon geçirdiniz?BERNA GÖZBAŞI: Zor bir sezondu. Başlangıçtan itibaren hoca değişikliğinde herhalde rekor kırdık. Ama bunları yapmak zorundaydık. Her hocanın bir hikayesi oldu. Emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyorum. Düşen takımlardan birinin başkanı son 20 günde bizim yaptığımızı kendileri cesaret edemedikleri için düştüklerini söyledi. SORU: Ayrılan hocalar ligde kaldığınız için arayıp tebrik etti mi?BERNA GÖZBAŞI: Biz bir kişi hariç tüm hocalarımızla iyi ayrıldık. O da bizden kaynaklı değildi. Çok ilginçtir sadece Petrescu hocamız tebrik etti. SORU: Futbolda genelde erkeklerin egemen olduğu bir durum var. Futbolcularla aranız nasıl ?BERNA GÖZBAŞI: İlk başkan olduğum dönemde hem başkan hem teknik direktör aynı anda gidince dağılmış bir oyuncu grubu vardı. Ben çok yoğun ve birebir iletişim kurdum. O travmalı ekibi toparlarken o dönem çok iç içe geçti. Bana "anne" demeleri de oradan geliyor. Bu sezon biraz daha mesafeliyim. Ama o oyuncu grubuyla ki aralarında ayrılanlar da oldu. Hiç bir şekilde iletişimi kesmiyorlar. SORU: Kaleci Doğan ve Emre Demir için teklifler var mı?BERNA GÖZBAŞI: Yurtdışından da yurt içinden de gelen teklifler var. Ama ben de bu konuda kararsızım. Doğan'ı bir yıl daha oynatmak isterim. Hem çalışkan, hem karakterli bir oyuncu. Lung sakatlandığı zaman ben hocalara Doğan'ı oynatmaları için baskı yapmıştım. Kulübümüze katkısı olacak, Doğan'ın kariyerine faydası olacak bir teklif olmalı. Sadece paraya bakmayacağım kariyerinin nasıl gideceğinden de emin olmam lazım. Emre Demir de takip edilen bir isim. Gönül isterdi ki düşme potasında sürekli mücadele etmeyelim bu çocuklar daha fazla süre alsın. Ben Yalçın Koşukavak hocamıza çok güveniyorum. Altyapıdan daha çok oyuncu çıkaracağına güveniyorum. SORU: Geçen sezon Mensah'ı 3 kulüp de istedi. Hatta Fatih Terim 'in ilk tercihi idi. Nasıl Beşiktaş 'a gitti?BERNA GÖZBAŞI: Öncelik Mensah'ın Kayserispor'a transfer olduğu zaman kulübün o dönemki mali şartları altında almaması gerekirdi. Oyuncunun maliyeti çok yüksek. ve fesih hakkı elde etmiş. Ben onu tekrar kulübe kazandırdım. Biraz da o dönem disiplinsizlikleri nedeniyle kadro dışı bırakmıştık. Sonra onu şirketime çağırdım. CFO'm Fatih'e "her ay Mensah'ın maaşını öde" dedim. Mensah'a da "sen de 6 ay oturursun dedim." Sonra Mensah kendine geldi. Mensah büyük takımlardan birine gitmek istedi. Ben de bizde oyna bizi ligde tut ben de sana izin vereceğim dedim. Ama takım ismi yoktu. Sezon bitince Beşiktaş ve Galatasaray teklifte bulundu. Beşiktaş çok istekliydi. Galatasaray ise hem bedel önermedi, hem takas için oyuncu belirleyemediler. Süre ilerliyordu. Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz de söylemişti resmi teklif yapmadık diye. Ben sürecin başkana doğru aktarılmadığını düşünüyorum. Biz de belgeleriyle her şey mevcut. Sürekli bu transferle ilgili bir şeyler söylediler ama ben başkana olan saygımdan ben hiç cevap vermedim. Yöneticilerimden birini görevlendirdim durumu anlatması için. Bizim için iyi bir rakamla Beşiktaş ile anlaştık. Oyuncuya da sözümü tutmuş oldum. Biz anlaşmayı yaptıktan sonra benle yine görüştüler ama Beşiktaş'a söz verdiğimi söyledim. Benim ağzımdan Galatasaray lafı da çıkmadı. Beşiktaş ile anlaşma bittikten sonra bu iş bitti artık 10 milyon da veren olsa bu değişmez dedim. Ama bir yıl boyunca kızımdan dolayı Beşiktaşlı başkan olarak anıldım. SORU: Başkanlık seçiminde sizden başka aday var mı?BERNA GÖZBAŞI: Bildiğim kadarıyla benden başka aday yok. Kayserispor ben göreve gelirken diplere doğru gidiyordu. Oradan alıp hayatını sürdürebilir bir hale getirip bundan emin olduğum zaman bırakacağım. Ama bugün biri gelip kulübün maddi durumunu düzelteceğine ikna etsin yine bırakırım. Bir aday olacaksa beni ve kulüpte söz hakkı olanları ikna etmesi lazım. SORU: Erzurumspor ile aranızda ne gibi sorun var?BERNA GÖZBAŞI: 41 maçın hepsi bitmiş. Bizimle berabere kaldıkları için düşmüş gibi bir halleri var. Bizim iki oyuncumuz Miguel Lopes ve Acquah'a talip oldular. Biz zorla vermedik iki oyuncuyu da kendileri istedi. Ben maçın oynanacağı gün Mesut Bakkal 'ı bizzat arayıp bu oyuncuları oynatmamasını söyledim. Yönetimleriyle de konuştum. Ama siz tutup onları ilk 11'de oynatınca herhangi bir takımın aleyhine bir durum olsa sıkıntı olacak. Oynatma hakları var tabi ki. Biz de kiralık oyuncuları oynatıyoruz. Oynatmayı siz tercih ettiniz ve böyle bir olay yaşanıyor. O gün bugündür hala Erzurumspor küme düşme sebebini bizmişiz gibi gösteriyor. İstedikleri her yere şikayet edebilirler. Kayserispor'un tarihi tertemiz, hiçbir şikeye karışmamıştır. BERNA GÖZBAŞI: Yeni yönetimde üye sayısını 11'e düşüreceğim. Bu kısır döngüden çıkmak için şirketleşmek zorundayız. Böylece yatırım alma şansımız olacak. Altyapının başına da yabancı bir hoca düşünüyorum.

