Berna Gözbaşı: Kayserispor'un kurtuluşu altyapıda

Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gözbaşı ve Hes Kablo Kayserispor teknik ekibi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, birlikte yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundu.









"KURTULUŞ ALTYAPIDA"



Kayserispor'un altyapısına belediye desteği ile futbolcu yetiştireceklerini ifade eden Gözbaşı, takımın ligde kalması için inanılmaz bir mücadele verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Kayserispor'un geleceğinin kurtuluşunu altyapıda görüyoruz. Sağ olsun Palancıoğlu başkanımız biz talep etmeden destek olacağını söylemişti. Spor kulübünün yaşaması için herkesin destek olması lazım. Bu zor günleri atlatıp kendi altyapısından kendi futbolcumuzu yetiştiren bir zemin hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda destekleri için Melikgazi Belediyemize teşekkür ediyorum."



"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Kentin en önemli değeri Kayserispor'un sıkıntılı günler geçirdiğini aktaran Palancıoğlu da "Bu da bizi çok üzüyor ama Kayserispor bu tür badireleri her zaman atlatmıştır. Kayserispor bu şehrin takımı. Biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Kayserispor'un altyapısını güçlendirmek istiyoruz. Belediyemize ait olan Erciyesspor'un eski tesisinde altyapı ile ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Bunlar netleşince kamuoyuyla da paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



