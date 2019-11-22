Son Dakika Haberleri: Berna Gözbaşı; "Memleketim için bu görevden geri duramam"
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Berna Gözbaşı; "Memleketim için bu görevden geri duramam"

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir ilk yaşanacak.

Berna Gözbaşı;

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir ilk yaşanacak.


7 puanla ligin son sırasında bulunan sarı kırmızılı takımda 30 Kasım günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde bayan yönetici Berna Gözbaşı tek aday görünüyor.


Son yıllarda gerek iç saha gerekse deplasman maçlarında sarı kırmızılı takımın yanında olan, ekonomik destek veren İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı, başkanlık olgusuna sıcak bakıyor.


Berna Gözbaşı, "Hayatımda bir çok yöneticilik görevi üstlendim. 2-3 yıldır da Kayserispor'da yöneticilik yapıyorum. Ancak kulüp başkanlığı hiç düşünmedim. Kayserispor başkanlığı yapma gibi bir hedefim, idealim yok. Ancak böyle bir durum oluşursa, memleketim için bu görevden geri duramam. Bugün her şey belli olacak. Öğleden sonra kesinleşecek. Zaten kamuoyu ile de paylaşırız" cümleleri kurdu.


Berna Gözbaşı, eğer Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık görevine getirilirse Kayserispor tarihinde bir ilk olacak. Berna Gözbaşı, Kayserispor tarihinin ilk başkanı olarak adını tarihe yazdıracak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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