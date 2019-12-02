Son Dakika Haberleri: Berna Gözbaşı'nın açıklamaları
Son Dakika Spor Berna Gözbaşı'nın açıklamaları - Son Dakika Spor

Berna Gözbaşı'nın açıklamaları

6 saat önce

"Gelecek haftalar için umutluyuz""Kötü başlangıcın bitmesi için elimizden geleni yapacağız" Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / - Berna Gözbaşı, "Daha çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor.

Berna Gözbaşı'nın açıklamaları, System.String[]

"Gelecek haftalar için umutluyuz"

"Kötü başlangıcın bitmesi için elimizden geleni yapacağız"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ - Berna Gözbaşı, "Daha çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum fakat kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Gözbaşı, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı. Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"GELECEK HAFTALAR İÇİN UMUTLUYUZ"

Mücadelenin ikinci yarısında biraz daha hareketli olduklarını belirten Berna Gözbaşı, "İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş da bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz" şeklinde konuştu.

Başkan Berna Gözbaşı son olarak takımdan ayrılacak oyuncular hakkında gelen soruya ise "Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak" cevabını verdi.


Bora Füzesi, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor
Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı Burak Yılmaz gollere devam ediyor! 2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berna Gözbaşı'nın açıklamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]