Berna Gözbaşı'nın locasına böyle saldırdılar - Son Dakika

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kayserispor- Sivasspor mücadelesinde Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızı ve aile fertlerinin bulunduğu locaya gerçekleşen saldırı İHA objektiflerine yansıdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'a kaybederken, bu maçta Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına saldırıda bulunuldu. Berna Gözbaşı'nın kızı, kardeşi ve aile fertlerinin bulunduğu locaya yapılan saldırı sonrasında Kayserispor Kulübü bir açıklama yayımlamış, "Sahamızda oynadığımız DG Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verilmişti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali Göç, yaşanan saldırı anını kare kare belgeledi. Maç sırasında locada yaşanan olaylar, İHA objektiflerine an be an yansıdı.

(İHA)