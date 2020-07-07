Berna Gözbaşı: Pes etmeyenlerin takımı olduğumuzu gösterdik

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ı 3-1'lik sonuçla mağlup ettikleri müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuzu gösterdik" dedi.
Ligin son 4 haftasında herkesten destek beklediğini belirten Gözbaşı, "Bütün Türkiye bizimle. Herkes bizden bu mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor. Türkiye'nin bir çok yerinden bir çok takım taraftarından mesaj alıyorum. Bu galibiyeti hepsine hediye ediyorum. Pes etmemeyi sonuna kadar inançlı olmayı herkese göstereceğiz. Havlu atmadık, atmayacağız. Bunu bir kez daha gösterdik. Sonuna kadar savaşan bütün oyuncularımızı, hocamızı ve teknik kadroyu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.