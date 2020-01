Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın Antalya kampında özel açıklamalar yaptı. Transfer konusunda taraftara "Merak etmeyin, yakında imzalar atılacak" diyen Gözbaşı, özellikle diğer kadın yöneticilerin kendisine çok destek olduğunu da sözlerine ekledi. Gözbaşı ayrıca başlattıkları kampanyaya da çağrıda bulunarak, "Gelin bu yükün altından hep beraber kalkalım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan ve oldukça zor günler geçiren Kayserispor'da bu zor dönemde göreve gelen Başkan Berna Gözbaşı, takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde İhlas Haber Ajansı'na samimi açıklamalarda bulundu. Çok ani bir kararla göreve geldiğini ifade ederek sözlerine başlayan Gözbaşı, "Akşam karar verdim ve sabah kulübe geldim. Maddi ve manevi çok zorluklar vardı. Dağılmış bir takım vardı. Hemen hemen bütün futbolcuların fesihleri elindeydi ve gitmek isteyenler vardı. Onlarla konuştum ikna ettim. Bazıları gitmek istedi. Onlarla da anlaşarak ayrıldık. Maddi zorluklar sadece bizim değil birçok takımın problemi. Futbolda geçmişten gelen, hareket alanları daralmış kulüplerin zorlukları var. Ama destek alarak aşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEYİ DÜŞÜNDÜM AMA İKNA ETTİLER"

Göreve geldikten sonra yaşanan zorluklardan dolayı 1 kez ciddi anlamda vazgeçmeyi düşündüğünü söyleyen Gözbaşı, "Vazgeçmeyi 1 kez ciddi şekilde düşündüm. Verilen bazı sözler tutulmuyordu. Gerçi ben verilen sözlerle yola çıkmadım. Kendim ne yapabildiğime bakarım. Başkan olduğum açıklandığında özellikle hemcinslerimden büyük destek geldi. Ben o zaman kadınların futbolla bu kadar ilgili olduğunu o zaman öğrendim. Bırakma dediler. Biz yıllardır bir yere gelmeye çalışıyoruz. Yönetimde kadın olması nedeniyle destek verdiler ben de 'Tamam' dedim. Ben de dün 'Hepinizin manevi desteğini kabul ediyorum ama bugün transfer dönemi. 10 TL'lik bir katkıyla yardımcı olun' dedim. Herkesten destek bekliyorum. 3830'a KS yazdıkları zaman destek olacaklar. Yurt dışından, yurt içinden ve özellikle de hemcinslerimden destek bekliyorum" açıklamasını yaptı.

"HOCAYA 'YARDIMA İHTİYACIM VAR, SEN YAPARSIN' DEDİM, KABUL ETTİ"

Teknik direktörlük görevine getirilen Prosinecki'yle ilgili olarak da konuşan Berna Gözbaşı, "Hocayı ben duymuştum. Yine böyle bir dönemde gelip takımı bir noktaya getirdiğini biliyordum. Şehirde de böyle bir beklenti vardı ve hocayı ikna etmemi istiyorlardı. Hocayla da ben görüştüm ve Sportif Direktörüme 'Gidip Zagreb'te görüşüyorsun' dedim. Ben yaptığım iş olarak o ülkeyle de görüşüyorum ve çalışıyorum. Orada iş kadını bir arkadaşım var ve beni hocaya anlattılar. Hocanın elinde birden fazla alternatif vardı ama 'Benim yardıma ihtiyacım var hocam. Sen bir kez başardın. Sonrasında işin yarım kalmıştı, gel beraber çalışalım' dedim. Kabul etti. Ayrıca ameliyat olmuştu ve doktoru müsaade etmiyordu. Doktoruyla görüşüp haber verdi ve 2 gün önce birlikte kampa geldik" dedi.

"TRANSFERLER GELDİ AMA İŞLEMLER BİTİNCE DUYURACAĞIZ"

Göreve gelirken verdiği sözleri tek başına vermediğini sözlerine ekleyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer konusuna da değindi. Göreve gelirken 'Söz veriyorum ama tek başıma yapamam' dedim. Burada taraftar, şehir, teknik ekip olarak birlikte başarmamız gerekiyor. Hoca gelmeden teknik ekip gelmişti ve antrenmanlara başladılar. Biz yeni bir scout ekibi de kurduk. İhtiyaç olan pozisyonları belirleyip transfer için isimleri belirledik. Gelenler oldu ancak henüz iş resmiyete dönmediği için duyurmadık. Bunları duyuracağız. Oyuncularla ilişkilerim iyi. Benim iş hayatımda 1000'e yakın çalışanım var. Sıfırdan başlayıp başarılı olan bir firmam var ve bunu takım çalışmasıyla başardık. Burayı da çok farklı görmüyorum. İnsanlar inandıktan sonra başarılı olurlar. Oyunculara da bunu söyledim, hepsine kardeşim çocuğum gibi yaklaştım, 'Geçmişi unutun. Bize pozitif enerji lazım, geleceği konuşalım, geçmişi daha sonra çözelim' dedim. Şu anda bir yangın yerindeyiz. Maddi sorunları çözdük. İnananlar bizimle, inanmayanlar gidebilir dedim. Aynı şeyi söylüyorum. İnanan oyuncularımız bizimle beraber. Yeni sezonda çok farklı bir Kayserispor izleyeceksiniz. Anlaşılan oyuncular var, buraya gelenler var. Ama bunları biz işlemleri bitirdikten sonra duyuracağız. Mensah konusu çok soruluyor ama biz bu konuyu kapattık. Bunu kendisi de söylüyor. İyi oyunculara her zaman teklif gelir. Daha önce Atletico Madrid ile kulübümüz arasında yapılan anlaşmaya bakılınca, gelen teklifler çok değecek teklifler değildi. Mensah'la konuştum, 'Daha iyi oynaman lazım, kendini göstermen lazım. Geçmişe küserek, kendini kapatarak kendine zarar veriyorsun' dedim. O da bunu kabul etti. Antrenmanlarda şu anda mutlu. Pedro geldi, Miguel Lopes dün geldi biraz sohbet ettik. Hatta bazı dedikodular çıktı ama biz de gerekli şeyleri söyledik" diyerek transfer konusuna da açıklık getirdi.

"EMRE DEMİR'İ ŞU ANDA GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Takımın 15 yaşındaki yıldız isimlerinden Emre Demir'in kızıyla yaşıt olduğunu belirterek sözlerine başlayan Berna Gözbaşı, "Sadece Emre değil, Nurettin var, başka genç arkadaşlarımız var. İsimlerini çok fazla zikretmek istemiyorum, çocukların yaşları küçük ve korumamız gerekiyor. Emre'yi artık 90 dakika oynatmak istemiyoruz, daha iyi çalıştırmak istiyoruz. Bu oyuncuyla ilgili teklifler aldık ama şu anda erken buluyoruz. Bizimle oynamaya devam edecek. Hocamız da Emre'yi çok beğendi. Yüksek olan teklifler de vardı ama Emre'nin kendi kariyeri ve kulübümüz açısından bizimle devam etmesini istiyoruz, şimdi de devam ediyoruz" diye konuştu.

"BU KADAR NÜFUS İÇİNDE 400 OYUNCU YETİŞTİREMİYORSAK, BİR ŞEY DİYEMİYORUM"

Altyapıyla ilgili her zaman değişim yapacağını söyleyen Berna Gözbaşı, "Baştan aşağı değiştireceğim. Şu yoğun dönemi atlatmamız gerekiyor. Ayın 14'ünde bu konuyla ilgili toplantımızı yapacağız. Ben ihracatçı olduğum için her zaman söylerim, futbolda bir ihracat açığımız var. İhracatçılar her 1 Dolar'ı, 1 Euro'yu ülkeye getirmek için çalışıyorlar. Bunu söyleyince 'Niye yabancı hoca getirdin' diyorlar. Ama yabancı değerli hocalarımız, oyuncularımızı daha iyi yetiştiriyor. Bu kadar yabancı oyuncunun olduğu ortamda, en normal olan yabancı hocanın gelmesi. Bu kadar yüksek nüfusun olduğu ülkemizde Süper Lig için 400 oyuncu yetiştiremiyorsak, ben bunu şaşkınlıkla karşılıyorum. Her şehirde önemli statlarımız var. Kulüplerin de altyapılarında değişiklikler yapmamız gerekiyor. Belki birçok kaynağı israf ediyoruz. Ben kendi kurumum adına gerek bakanlıkla, gerek belediyemizle çalışarak hareket ediyorum. Kayseri'de açılacak olan bir spor lisemiz var. Birlikte sinerji oluşturup sonuçları almak istiyoruz. Şu yangınımızı atlattıktan sonra en önem verdiğim nokta bu olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.

"TARAFTAR ÇOK SABIRSIZ, KARİKATÜR YAPIP YOLLAYANLAR VAR"

Manevi ve maddi anlamda destek geldiğini de söyleyen Gözbaşı, "Ama yapı itibariyle bir şeyleri kendi ekibimizle başarmak istiyorum. Çünkü farklı bir gelecek planlıyoruz, teknolojinin de içine girdiği, herkesin bir masada oturacağı başka bir çalışma var. Bunlar yapılırken eskiyle yeni arasında biraz farklı kurgularla gitmek istiyorum" dedi. Taraftarın özellikle transfer konusunda çok sabırsız olduğunu da söyleyen Gözbaşı, "Transferi beklerken öyle karikatür ve videolar paylaşıyorlar ki, onları anlıyorum. Bilgisayar başında beklerken iskelet haline gelenler, 'Berna başkan transfer nerede diye' karikatürler yapanlar var. Biraz daha sabır diyorum. Oyuncular burada ama işlemler bitmeden açıklayamıyorum. Biraz daha sabır. Ben güzel günler olacağını söylüyorum. En azından takımın yapısı değişti, birliktelik değişti. SMS kampanyamız dalga dalga yayılıyor. 10 TL belki büyük bir rakam değil ama bir araya geldiği zaman belki bir oyuncunun maliyetini karşılayacak. Özellikle hemcinslerime söylüyorum, KS yazıp 3830'a gönderiyoruz" açıklamasında bulundu.

"FUTBOLA KADIN ELİ DEĞSİN"

Diğer kulüplerdeki kadın yöneticilerin de çok destek olduğunu ifade eden Berna Gözbaşı, "En çok düştüğümde bana destek olup görevi bıraktırmayanlar onlar oldu. Fenerbahçe'den Sevil (Zeynep Becan), Trabzonspor'dan Eda (Lermi Zorer), yine birçok isim çok destek oldu. Her biri 'Hayır bırakamazsın, bıraktırmayız, hepimiz yanındayız' diyorlar. Değerli Ticaret Bakanım Ruhsar Pekcan, iş insanı Esin Güral, adını sayamayacağım birçok kişi destek oluyor ve 'Dayan sponsor olacağız' diyorlar. Hepsinden manevi güç alıyorum, hepsini bu hafta göreceğim inşallah artık maddi güce dönüşmesini istiyorum. 'Futbola kadın eli değsin' diye bir grubumuz var kadın yöneticiler arasında. Erkek yöneticiler arasında belki bazı yazılı olmayan kurallar vardır. Maçtan önce yöneticiler bir araya gelmez ve konuşmaz ama bu durum bizde yok. Bunun ben tabana yayılacağını düşünüyorum. Eğer çocukların futbola ilgisi varsa, kadınlar bu bilinci görünce, çocuklarını da buna göre yetiştirecek diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)