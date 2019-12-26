Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına" - Son Dakika
Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: 'Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına' - Son Dakika Spor

Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına"

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Bülent Uygun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki tüm hesaplarının kümede kalma üzerine yapıldığını söyledi.

Berna Gözbaşı:

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Bülent Uygun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki tüm hesaplarının kümede kalma üzerine yapıldığını söyledi.


Süper Lig'in 17. haftasına 10 puanla 18. sırada giren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı açıklama yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasını yorumlayan Başkan Gözbaşı, "Bülent hoca, zor günlerimizde yanımızda olan, Türk futbolunun önemli isimlerinden birisidir. Kayserispor için çivi çakan herkes gibi kendisine de verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, futbol yaşamında başarılar diliyorum" dedi.


Kayserispor olarak tüm hesapların kümede kalmak üzerine olduğunu ifade eden Başkan Gözbaşı, "Ligin ikinci yarısı için daha güçlü bir Kayserispor oluşturmak adına çabalıyoruz. Hem ekonomik anlamda hem de kaliteli futbolcuları kulübümüze kazandırma adına çalışmalarımız var. Kısa sürede iyi neticeler almak istiyoruz" ifadeleri kullandı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Bernard Mensah'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı
Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

Son Dakika Haberleri
21:20 Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
21:16 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz?" - Son Dakika Spor
21:08 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
21:03 Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da - Son Dakika Spor
20:59 Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç savaşlarına Anadolu takımlarını dahil ediyor - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
16:58 NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Berna Gözbaşı: "Tüm hesaplarımız kümede kalmak adına" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]