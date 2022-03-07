SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü - Son Dakika
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SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü

07.03.2022 22:53

SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) ? Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-1 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü.

SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) ? Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-1 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü. Hakem hakkında konuşmuyorum ama bugün takdir haklarını rakipten yana kullandı" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü. Hakem hakkında konuşmuyorum ama bugün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Hocamızın kırmızı kart görmesini anlamak mümkün değil. Rakip takım hocası da sürekli sahaya giriyordu. Takımımız biraz yorgun. Eksiklerimiz var. Gelecek haftalarda telafi ederiz. Teknik heyete de futbolcularımıza da güveniyoruz. Bugün tribünleri her zamankinden daha fazla dolduran son dakikaya kadar takımı destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü
SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü
SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü
SPOR Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü

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Aytemiz Alanyaspor, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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