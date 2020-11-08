Berna Gözbaşı: Yeni teknik direktör çarşamba günü burada olacak

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 60 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından takip ettiği Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, yeni teknik direktörün çarşamba günü Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Berna Gözbaşı, Kayserispor'un 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahamızda kaybettik, üzgünüz. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Öncellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ben de, onlar da ilk defa stadyumdaydık. Takımımızı kaybetmesine rağmen çağırıp destek oldular, teşekkür ediyorum. Ama kazanacağımız maçı hakem hataları nedeniyle kazanamadık. Bu konuda konuşmak istemiyorum ama Pedro Henrique'nin ilk sarı kartı doğru değildi. Denis Alibec tam gole giderken durduruldu, bunun da takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Yeni teknik direktörümüz en geç çarşamba günü burada olacak" dedi.

BASIN SÖZCÜSÜ MUSTAFA TOKGÖZ: GEREKEN YAPILACAKTIR

Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise, "Hatayspor'a karşı iyi başladık. Ham bizim hem de rakibimizin pozisyonları oldu. Maçın kopma anı Pedro Henrique'nin kırmızı kart yemesi oldu. Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir futbolcu defansa yardım etmek için de olsa orada o kartı görmemeliydi. Yönetim Kurulu'na Pedro Henrique'ye bu karttan ötürü ceza verilmesini teklif edeceğim. 10 kişi kaldıktan sonra takım dağıldı. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı, en azından 1 puan almamız gerekirdi. Hatayspor kazandı, tebrik ediyoruz. Maalesef 3 puanı kaybettik. Sorumluları var. Verilecek cezaları var, yapılacak şeyler var. Bu takıma kasti zarar veren herkes cezalandırılır. Biz bu takımı düşme potasından getirdik. Bir özveri var, başkanımızın ciddi özverisi var ve hak ettiğimiz puan bu değil. Gereken hafta içi yapılacaktır" diye konuştu.