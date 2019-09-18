Berna Keklikler Sorgu Odası'nda!

Geçmişiyle ilgili hiçbir yerde anlatmadıklarını ilk kez Sorgu Odası'nda Ertem Şener ile paylaştı. "Ben çok zorluklar yaşadım. Kimsenin bilmediklerini şu an sana anlatabilirim. Çok ağladım, sadece Survivor'da değil. Çok savaştım, çok görüşmelere gittim. Menajerlerime görüşmelere gittiğimde senden olur mu denmesi bile beni hırslandırmıştır. Bu kadar hırs halinde olan bir kız mutlaka birşeyler yaşamıştır. Kötü teklifler aldın mı? sorusuna ise;Hayır cevabını verdi.

Son dönemde kardeşi Berrin Keklikler ve Reynmen hakkında çıkan aşk söylemleri için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ertem Şener'in cesur sorularına çok konuşulacak cevaplar veren Berna Kekikler; Reynmen'le Berrin'in evlenmesini ister misin? sorusunu"Hayırlısı ne ise o olsun, anlaşamazlarsa istemem tabii. Bence yakışıyorlar. " şeklinde yanıtladı.

"REYNMEN ÇOK GENÇ, DELİ DOLU, ÇOK TEMİZ KALPLİ BİR ÇOCUK!"

Reynmen'in gazeteciye saldırması olayına ise " Çok üzüldüm, ama bir abla olarak düşünüyorsun otomatik olarak, sahipleniyorum, o yalnız değil. Sorun şurada, çıkan haberlere baktığım zaman Berrin'e hiç hoşgörülü davranmadıklarını görüyorum. Ben şunu eklemek istiyorum; medyadayız, herkes emeğinin peşinde. En nefret ettiğim şey ise halkın söylediği değil, halk şeçer, halk kafasındakine göre yorum yapar, kimseyi ilgilendirmez! Ama meslek içerisindeki sanatçıların alıp yerden yere vurması! Genç bir kızın hiçbir suçu olmadığı halde yorum yapmasını ben kınıyorum! Berrin'in hiçbir suçu yok!" dedi. Reynmen konusuna gelince de; çok genç, çok deli dolu, kendisiyle tanıştım ve benim tanıdığım kadarıyla da Reynmen çok temiz kalpli bir çocuk. Gerçekten içinde ne varsa onu söylüyor. Yaptığı hareket doğru mu?Evet yanlış. Kendisine zarar verdiği için ben de çok üzüldüm. İnsanlar şunu söylüyor, biz onu proje yapmışız. Ben Reynmen'i strateji yapmışım. Benim ona ihtiyacım yok." dedi.

"ZEYD'İ GERÇEKTEN SEVMEDİM!"

"Hiç aşık olmadım. Sevdim ama aşık olmadım."diye açıklama yapan Berna Keklikler sevdiğin kişi Zeyd miydi Göz6'ında ,öyle gözüküyordu diye soran Ertem Şener'e"Hayır.ama Zeyd için diye sorunca ise 'ama ben oyuncuyum, işimi iyi yaptım. Yarışmacıydım ben. Zeyd'de oynadı ama bu oyunu ona ben verdim.' diye yanıt verdi.