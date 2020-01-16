Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı - Son Dakika

Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı

6 saat önce

İstinaf Mahkemesi, idam ve tecavüz konusuna ilişkin sosyal medya paylaşımından dolayı yargılanan oyuncu Berna Laçin hakkında verilen beraat kararını onadı.

Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı, System.String[]

İstinaf Mahkemesi, idam ve tecavüz konusuna ilişkin sosyal medya paylaşımından dolayı yargılanan oyuncu Berna Laçin hakkında verilen beraat kararını onadı.


Oyuncu Berna Laçin 3 Temmuz 2018 tarihinde, idam ve tecavüz konusuna ilişkin twittter hesabından yaptığı bir paylaşımından dolayı "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etmişti.


Başsavcılık itiraz etmişti


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı ve beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.


İstinaf, beraat kararını onadı


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, sanığın savunmaları ve tüm dosya kapsamını göz önünde bulundurarak, sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyen, iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin takdir ve kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan savcının, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bu kararla yerel mahkemenin beraat kararı onanmış oldu. Oy birliğiyle alınan kararın Yargıtay'a taşınma hakkı bulunuyor.


Ne Olmuştu


Oyuncu Berna Laçin hakkında twitter hesabından 3 Temmuz 2018 tarihinde, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" şeklinde bir yazı yayınlaması üzerine soruşturma başlatılmıştı.


Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Berna Laçin hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açmıştı. Hazırlanan iddianamede, söz konusu paylaşımda örnek gösterilen Medine'de İslam Peygamberinin kabrinin bulunduğu, Medine'nin hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve müslümanlarca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu anlatılarak Laçin'in kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan paylaşım yaptığı belirtilmişti.


Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Berna Laçin, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine dosya, İstinaf'a taşınmıştı. - İSTANBUL

Berna Laçin, Laçin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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