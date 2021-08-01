Üye Girişi
Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika

Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

01.08.2021 08:11
Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi, System.String[]

Berna Laçin, Bodrum'da sahne alan Ebru Gündeş'in "Yakarım Roma'yı" şarkısını okumasını eleştirdi. Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili ünlü isimler de tepkisiz kalmıyor. Bir çok ünlü isim ağaçlandırma kampanyasına destek vererek sosyal medyadan destekliyor. Öte yandan Berna Laçin'in Ebru Gündeş için attığı tweet ise olay yarattı. Türkiye'de günlerdir devam eden yangına dair paylaşım yapan Laçin, "Yalıkavak'ta Ebru Gündeş programında 'Yakarım Roma'yı da yakarım' diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor . Distopik film olsa bu kadar olmaz !" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Gülben Ergen, "Berna bu nasıl bir yorum" diyerek tepki gösterdi. Gülben Ergen sözlerine şöyle devam etti: "Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provake etmek sana hiç yakışmadı." diye tepki gösterdi. Ergen'in sözlerine yanıt veren Laçin, "Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim" yanıtını verdi.

Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi
Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

Gülben Ergen, Berna Laçin, Bodrum, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları 08:22 Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı 06:08 İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım 00:20 Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar 23:51 Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 22:16 Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü 20:42 Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:14 "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı         
08:25
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
07:38
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü         
00:19
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti         
23:11
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı         
17:36
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın         
15:18
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 08:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement