Berna Tan, Aleyna Tilki'yi hedef aldı

Magazini yaptığı işlerle değil de, fiziğiyle ya da saçma açıklamalarıyla meşgul edenlere seslenen Berna Tan, "Gündeme fiziğiyle ya da içi boş cümleleriyle gelenlere acıyorum, zor olan yaptığı işle gündeme gelebilmek... Onu başaramadıkları için böyle yollara başvuruyorlar" dedi.

Yaptığı bu iddialı açıklamasıyla dikkat çeken Tan, "Önümüzde buna benzer çok örnek var. Benim "Kına" şarkımın, dünya starıyım diye ortalarda gezenleri kaça katladığını görüyoruz. Tıklanmalar ortada... Destek alamadım diyorlar ama aldıkları desteğin haddi hesabı yok. Yine de çakılıp kalıyorlar. O destek bana verilseydi 10 kere dünya starı olurdum" diyerek Aleyna Tilki'yi hedef aldı.