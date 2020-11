Bernanke'den "Karar Alma Cesareti"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanlarından Ben Bernanke'nin, "Karar Alma Cesareti - Yüzyılın En Büyük Finans Krizi ve Sonrası" (The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and its Aftermath) adlı kitabı, gazeteci Metin Demirsar'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Fed Başkanlığı görevini sekiz yıl (1 Şubat 2006 – 31 Ocak 2014) boyunca sürdüren Bernanke'nin kitabının tanıtım yazısında şöyle denildi:

"Her krizde eyleme geçenler ve bunu yapmaktan korkanlar olur. Günümüzde az bilinen 1907 Paniği'nden doğmuş olan ABD Merkez Bankası Federal Reserve (Fed) 1930'larda ilk büyük sınavından geçememişti. "Fed'in ve dünyadaki diğer merkez bankalarının önderleri, yıkıcı deflasyon ve ekonomik çöküntü karşısında pasif kalmışlardı. "Bunun sonucunda küresel Büyük Bunalım yaşanmış, ekmek kuyrukları oluşmuş, ABD nüfusunun yüzde 25'i işsiz kalmış ve yurt dışında Faşist diktatörlükler başa geçmişti. "Tam 75 yıl sonra, yetişkinlik dönemimin önemli bölümünü hizmete ve incelemeye adadığım Federal Reserve, 2007-2009 krizlerinde ve sonrasında benzer durumlarla karşılaştı. Bu defa eyleme geçtik."Kitabın tanıtım yazısında ayrıca, kitaptan şu bölüm aktarıldı: "Soruların hızı kesilmeye başladığında Senatör Reid'e baktım, iki eliyle yüzünü ovuşturuyordu. Sonunda konuştu: "Sayın Başkan, Sayın Bakan. Bu gece buraya geldiğiniz ve durumu bizlere anlatarak sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Faydalı oldu. "Bizim getirdiğimiz yorumları ve tepkilerimizi dinlediniz. Fakat kimse yanılmasın. "Burada size söylenenler, kesinlikle Kongre'nin bu girişiminize destek verdiği anlamına gelmez. "Ben bu noktayı bütün açıklığıyla netleştirmek istiyorum. Bu sizin kararınız ve sizin sorununuzdur."AB'li ekonomist, finansçı ve politikacı Bernanke, Fed Başkanlığı süresi 2009'da dolmasına karşın ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi 5 yıl daha uzatıldı. Fed Başkanı olarak görev yaptığı sırada patlayan 2008 krizine karşı yürüttüğü başarılı politikalardan dolayı Time dergisi tarafından "2009 Yılın Adamı" seçildi.Fed Başkanı olmadan önce Princeton Üniversitesi 'nde kadrolu ekonomi profesörü olan Bernanke, 2002 yılından itibaren 2005 yılına kadar Fed Yönetim Kurulu üyesiydi. (Fotoğraflı)