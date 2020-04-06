Bernard Lama'nın En İyi Anları
20 dakika önce
Bernard Lama, Paris Saint-Germain forması ile 300'den fazla maça çıktı. Fransız Kaleci'nin en iyi anlarını sizler için derledik.
Bernard Lama, Paris Saint-Germain forması ile 300'den fazla maça çıktı. Fransız Kaleci'nin en iyi anlarını sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
Son Dakika Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi