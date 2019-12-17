Bernard Mensah devreyi kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bernard Mensah devreyi kapattı - Son Dakika Spor

Bernard Mensah devreyi kapattı

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah 2 hafta oynayamayacak.

Bernard Mensah devreyi kapattı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah 2 hafta oynayamayacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah da sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah'ın çekilen MR'i sonrası kasığından zorlama tespit edildi. Tedavisine başlanan Mensah'ın Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Ayağının üzerine basarken bile acı hisseden Mensah'ın sol üst adalesinde kasıkta zorlama olduğu tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Bernard Mensah'ın devre arası kampına yetiştirileceği öğrenildi.


Öte yandan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique de, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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