Bernard Mensah, Galatasaray'da iddiası!

Kayserispor'dan ayrılmak isteyen ve Süper Lig'de transferin gözdesi haline gelen Bernard Mensah hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mensah'ın ülkesi Gana'dan gelen son haber, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Gana basınının haberine göre Galatasaray, Bernard Mensah transferini bitirdi.

BONSERVİSİNE 3.6 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Mensah için Kayserispor ile 3.6 milyon euro karşılığında anlaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Mensah ile Galatasaray'ın dışında Beşiktaş'ın da ciddi bir şekilde ilgisi bulunuyordu.