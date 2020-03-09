Bernard Mensah hakemleri suçladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bernard Mensah hakemleri suçladı - Son Dakika Spor

Bernard Mensah hakemleri suçladı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu, Türk hakemlerini suçladı.

Bernard Mensah hakemleri suçladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu, Türk hakemlerini suçladı.


Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Maç sonrasında sarı kırmızılı takım futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak hakem hatalarından dert yandı.


İngilizce olarak paylaşımda bulunan Ganalı futbolcu, "Is a shame every week this referees making the same mistakes .. Turkey is a great nation and people love football here but with these referees I don't understand nothing .. they have to do something about this" paylaşımı yaptı.


Mensah açıklamasında "Bu hakemler her hafta aynı. Aynı hatalar. Her hafta utanç verici.. Türkiye, büyük bir ulus ve insanlar burada futbolu seviyor. Ama bu hakemlerle hiçbir şey anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundalar" cümleleri paylaştı. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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