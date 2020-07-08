Bernard Mensah ile ilk görüşme! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.
İlk görüşmede sonuç çıkmadı
Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da nabız yokladığı, orta alanda patlayıcı güce sahip olan Mensah 6 ve 8 numara pozisyonlarda forma giyebiliyor.