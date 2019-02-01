Bernard Mensah'ın Cezası 1 Maça İndirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ın aldığı 2 maçlık men cezasının itiraz sonucu 1 maça indirildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ın aldığı 2 maçlık men cezasının itiraz sonucu 1 maça indirildiği açıklandı.



TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Bernard Mensah ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/579 K.2018-2019/692 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Bernard Mensah'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının,FDT'nin 13. maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 1 resmi müsabakadan men cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Cihat Arslan ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/580 K.2018-2019/704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Cihat Arslan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

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