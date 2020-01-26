Bernard Mensah kart cezalısı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor'da dün oynanan Ankaragücü maçının 54.dakikasında sarı kart gören Bernard Mensah, dört sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Mensah, ligin 20.haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Bernard Mensah, ligin 21.haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden takımdaki yerini alacak. - KAYSERİ
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