Bernard Mensah kart cezalısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bernard Mensah kart cezalısı - Son Dakika Spor

Bernard Mensah kart cezalısı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bernard Mensah kart cezalısı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


Hes Kablo Kayserispor'da dün oynanan Ankaragücü maçının 54.dakikasında sarı kart gören Bernard Mensah, dört sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Mensah, ligin 20.haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


Galatasaray maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Bernard Mensah, ligin 21.haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden takımdaki yerini alacak. - KAYSERİ

Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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