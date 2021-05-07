Mensah derbide yok

Beşiktaş'ın Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, sakatlığından dolayı maç kadrosundan çıkartıldı. Derbide Mensah ile birlikte Aboubakar, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ödem tespit edilmiştir. Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ın böylece Galatasaray ile oynayacağı maç kadrosunda Mensah ile birlikte Aboubakar, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic yer almayacak. - İSTANBUL