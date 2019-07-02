Bernard Mensah sezonu açtı
34 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 yıllık anlaşan Bernard Mensah sezonu erken açtı. Ganalı Bernard Mensah, yeni sezon öncesi Kayseri'ye gelerek Kadir Has
Tesislerinde tek başına çalışmalara başladı.
Mensah "Kayserispor'da olmaktan mutluyum. Yeni sezona hazır girmek için çok çalışmalıyım" dedi. - KAYSERİ
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