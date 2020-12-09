Bernard Mensah'tan ırkçılığa tepki

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'in dün akşam Fransa 'da Paris Saint-Germain ile karşılaşmasında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırısına bir tepki de Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tan geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından olayın fotoğrafını paylaşarak, saldırıyı kınadı.

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