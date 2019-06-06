Bernardo Silva: 'Cristiano Kendisini Artık Kanıtlamak Gerekmiyor'
26 dakika önce
Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, tarafının UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre'ye karşı kazanmasına tepki gösteriyor. Silva, Cristiano Ronaldo'nun şapka hilesini ve tüm zamanların en iyi oyuncuları arasındaki statüsünü tartışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06
Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva
, tarafının UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre
'ye karşı kazanmasına tepki gösteriyor. Silva, Cristiano Ronaldo
'nun şapka hilesini ve tüm zamanların en iyi oyuncuları arasındaki statüsünü tartışıyor.
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