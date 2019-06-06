Son Dakika Haberleri: Bernardo Silva: 'Cristiano Kendisini Artık Kanıtlamak Gerekmiyor'
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Bernardo Silva: 'Cristiano Kendisini Artık Kanıtlamak Gerekmiyor'

26 dakika önce

Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, tarafının UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre'ye karşı kazanmasına tepki gösteriyor. Silva, Cristiano Ronaldo'nun şapka hilesini ve tüm zamanların en iyi oyuncuları arasındaki statüsünü tartışıyor.

Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, tarafının UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre'ye karşı kazanmasına tepki gösteriyor. Silva, Cristiano Ronaldo'nun şapka hilesini ve tüm zamanların en iyi oyuncuları arasındaki statüsünü tartışıyor.
Bernardo Silva: 'Cristiano Kendisini Artık Kanıtlamak Gerekmiyor'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 
Cristiano Ronaldo, İsviçre, Fabio Alves Da Silva, Spor
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