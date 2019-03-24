Son Dakika Haberleri: Bernie Sanders'dan İslam Merkezi'ne Ziyaret

Bernie Sanders'dan İslam Merkezi'ne Ziyaret

56 dakika önce

NEW ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların aday adaylarından Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, California'da İslam Merkezi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumu ile bir araya geldi.

Bernie Sanders'dan İslam Merkezi'ne Ziyaret, System.String[]
NEW ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların aday adaylarından Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, California'da İslam Merkezi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumu ile bir araya geldi.

Başkan adaylığını açıklayan ve seçim çalışmalarına başlayan Sanders, ziyaret ettiği İslam Merkezi'nde yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı birlik mesajı verdi.

Sanders, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısının korkunç bir trajedi olduğunu belirtti.

Tarih boyunca Yahudilere, siyahilere ve Amerikalı yerlilere yönelik katliamlar yaşandığını ifade eden Sanders, Müslüman karşıtlığının ardından dünyanın, tüm insanlığın ortak değerler taşıdığını anlaması gerektiğini ifade etti.

"Demokratik sosyalist" olarak nitelendirilen ve 2016'daki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendiren 77 yaşındaki Sanders, ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınıyor.

2016'da eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a karşı Demokratların başkanlık adaylığını kaybeden Sanders, yüksek okul ücretlerini kaldırmak, evrensel sağlık sistemi getirmek, asgari ücreti iki katına çıkarmak, yasa dışı göçmenlerin ABD'de kalmasını sağlayacak kapsamlı göçmen reformu yapmak ve çevreye duyarlı politika uygulama vaatlerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:23 Kaynak: AA

California, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüman Olan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles: Aldığım Karar Beni Huzura Kavuşturdu ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 20:19:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bernie Sanders'dan İslam Merkezi'ne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]