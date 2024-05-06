Bitcoin 2025 için 150.000 Dolarlık Hedef Belirliyor - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin 2025 için 150.000 Dolarlık Hedef Belirliyor

Bernstein analistleri, Bitcoin'in geleceği konusunda umutlu. Kripto paranın 2025 yılına kadar 150.000 dolarlık bir hedefe ulaşacağını belirten analistler, Bitcoin'in sağlam bir büyüme döngüsü içinde olduğunu vurguluyor. Son dönemde yaşanan düşüşlerin aşırı kaldıraçlı işlemleri azalttığı ve piyasayı sağlamlaştırdığı belirtiliyor. ABD'deki Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), net girişlere döndü.

06.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:17
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Bitcoin'in fiyatı kısa vadede düşüş yaşasa da Bernstein analistleri kripto paranın geleceği konusunda umutlu. 2025 yılına kadar 150.000 dolarlık bir hedef belirleyen analistler, Bitcoin'in sağlam bir büyüme döngüsü içinde olduğunu vurguluyor.

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Bitcoin fiyatlarının son zamanlardaki düşüşüne rağmen Bernstein'ın analistleri kripto paranın geleceğinin parlak olduğuna inanıyor. Özellikle Bitcoin'in bu dönemde 150.000 dolarlık değere ulaşacağını ve bunun 2025 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirten analistler, tahminlerini tekrarladılar.

Gautam Chhugani ve Mahika Sapra tarafından hazırlanan bir raporda, "Bitcoin ölçümleri sağlıklı ve gelişmekte olan bir döngüyü gösteriyor. Bu durum bize güven veriyor ve kripto paranın risk-ödül dengesi halen cazip." ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde Bitcoin fiyatının 57.000 dolara kadar gerilemesi, analistlere göre kripto borsalarındaki aşırı kaldıraçlı işlemleri azalttı ve piyasayı sağlamlaştırdı. ABD'deki Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) ise üst üste gelen sekiz günlük çıkışların ardından net girişlere döndü. Özellikle Grayscale'in GBTC ETF'si, 78 gün süren çıkışların ardından Cuma günü 63 milyon dolarlık bir net giriş elde etti. Analistler, "GBTC'nin piyasada önemli bir satış baskısı oluşturduğu ve yeni gelen 9 ETF'nin bu durumu dengelemekte zorlandığı göz önüne alındığında, bu gelişme oldukça mühim." diye belirtti.

Bernstein analistleri ayrıca, son üç ayda ETF'lere olan güçlü girişleri, kurumsal alımları teşvik eden yeni faktörleri, yarılama sonrası istikrarlı hash oranını, sağlıklı işlem ücretlerini ve düşük Bitcoin madencilik ekipmanı fiyatlarını Bitcoin piyasasının sağlıklı olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

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Son Dakika Kripto Bitcoin 2025 için 150.000 Dolarlık Hedef Belirliyor - Son Dakika

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