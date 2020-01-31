Son Dakika › Güncel › Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi - Son Dakika
Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi
6 saat önce
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
(İHA)
Son Dakika Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYETİN SANIĞI: PİŞMANLIĞIM 3 ÇOCUĞU BABASIZ BIRAKMAKTIR