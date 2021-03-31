Dünya'nın en iyi 32 E-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore'deki turnuvada Şamil Özkan, Bünyamin Yalçınkaya, Murat Öztürk, Mert Güngör ve Furkan Şanlı'dan oluşan Türk takımı "Digital Athletics", Avrupa takımları arasında 1.liği göğüsledi.

400 BİN DOLAR KAZANDI

"Digital Athletics", Dünya sıralamasında da 6. olarak, 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Bu bir Türk E-spor takımının bugüne kadar elde ettiği en üst düzey başarı. Güney Kore de Off line olarak yapılan PGI.S turnuvası 6 hafta sürdü.