Berrak Tüzünataç anneannesi için ağlıyor
6 saat önce
Alzheimer hastası olan Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.
Alzheimer hastası olan Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze bekletilmedi, Yılmaz yalnızca birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:52
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