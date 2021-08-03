Berrak Tüzünataç Çeşme'de!

Berrak Tüzünataç, Çeşme tatiline devam ediyor.

Berrak Tüzünataç, Çeşme tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün The Beach of Momo adlı plajdaydı. Gün boyu güneşlenen Tüzünataç, sıcaktan bunalınca denize girdi. Ünlü oyuncuya denizde bir erkek arkadaşı da eşlik etti. Tüzünataç bir süre yüzdükten sonra denizin içinde arkadaşıyla sohbete daldı. Uzun süre arkadaşına hararetli şekilde bir şey anlatan ünlü oyuncu sohbetin ardından denizden çıkıp duşunu aldı ve güneşlenmeye devam etti. Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, fit haliyle dikkat çekiyor...

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